Il Comitato Porto-Città | Delusi dal Pums c' è un vuoto di dati Ci saremmo aspettati più coraggio

Il Comitato Porto-Città di Ancona ha annunciato di aver presentato le proprie osservazioni sul Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) del Comune. Nel comunicato, il gruppo ha espresso delusione per la mancanza di dati nel documento e ha criticato l’assenza di scelte coraggiose. La nota è stata diffusa nei giorni scorsi, evidenziando alcune lacune percepite nel piano presentato dall’amministrazione locale.

ANCONA – Negli scorsi giorni il Comitato Porto-Città di Ancona – Circolo Territoriale Vas Aps Onlus, ha presentato le proprie osservazioni relative al Pums Comune di Ancona. «Dopo tanti anni in attesa – fanno notare - di questo Piano strategico che ha il compito di indicare gli obiettivi e le. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Castel San Pietro Romano calcio, il dg Quagliero: “Ci saremmo aspettati di più”Il team di Prima categoria del Castel San Pietro Romano ha concluso la stagione con risultati deludenti, secondo le dichiarazioni del direttore...

Suwarso svela: «Il Como è più avanti di dove ci saremmo immaginati. Andiamo avanti per la nostra strada. Non so se Nico Paz resterà. Fabregas invece…»Suwarso ha dichiarato che il Como si trova in una posizione più avanzata rispetto alle aspettative iniziali.

Argomenti più discussi: Piano urbano Mobilità Sostenibile di Ancona, Comitato 'scelte timide e ambigue'; Il Comitato Porto di Ortona va riunito subito per dare impulso al rilancio dello scalo marittimo; Autorità portuale, ok del comitato di gestione alla concessione di porto antico; Porto, Frijia: La nomina di Corradino nel Comitato di gestione rafforza competenza e qualità della governance.

L’adunanza di ieri del Consiglio Direttivo Nazionale della Croce Rossa Italiana si è tenuta in un posto diverso dall’attuale sede del Comitato Nazionale. Non è la prima volta che accade, ma in questa occasione il luogo era particolare: Palazzo Lovatelli, in Ro x.com