Il Comitato Porto-Città | Delusi dal Pums c' è un vuoto di dati Ci saremmo aspettati più coraggio

Da anconatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comitato Porto-Città di Ancona ha annunciato di aver presentato le proprie osservazioni sul Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) del Comune. Nel comunicato, il gruppo ha espresso delusione per la mancanza di dati nel documento e ha criticato l’assenza di scelte coraggiose. La nota è stata diffusa nei giorni scorsi, evidenziando alcune lacune percepite nel piano presentato dall’amministrazione locale.

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ANCONA – Negli scorsi giorni il Comitato Porto-Città di Ancona – Circolo Territoriale Vas Aps Onlus, ha presentato le proprie osservazioni relative al Pums Comune di Ancona. «Dopo tanti anni in attesa – fanno notare - di questo Piano strategico che ha il compito di indicare gli obiettivi e le. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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