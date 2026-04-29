Castel San Pietro Romano calcio il dg Quagliero | Ci saremmo aspettati di più

Il team di Prima categoria del Castel San Pietro Romano ha concluso la stagione con risultati deludenti, secondo le dichiarazioni del direttore generale. La società si aspettava un rendimento diverso durante l’ultimo periodo, ma i risultati ottenuti non sono stati soddisfacenti. La squadra ha affrontato diverse sfide nel corso dell’annata, che hanno influito sugli esiti finali. La stagione si chiude con un bilancio che lascia amaro in bocca a dirigenti e tifosi.

Castel San Pietro Romano (Rm) – E’ un finale di stagione amaro per la Prima categoria del Castel San Pietro Romano. Dopo aver visto sfumare il passaggio alla finale di Coppa Lazio (senza perdere in nessuno dei due incontri di semifinale contro il Villanova), la squadra del presidente Simone.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Castel San Pietro Romano calcio, Taglienti: “Vogliamo onorare questo finale di stagione”Castel San Pietro Romano (Rm) – Ultime tre gare stagionali per la Prima categoria del Castel San Pietro Romano. Leggi anche: Castel San Pietro Romano calcio, Panariello: “La tripletta? Bella soddisfazione” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Castel San Pietro Romano calcio, Taglienti: Vogliamo onorare questo finale di stagione; Giornata dell’amicizia e del gemellaggio a Castel San Pietro Romano; Frane e cantieri sulla strada provinciale 21 Val Sillaro: cosa succede a Castel San Pietro; Castel San Pietro e International chiudono la propria stagione, Guelfo e Grifo la continuano da regine del girone. Castel San Pietro Romano (calcio, Prima cat.), il dg Quagliero: Ci saremmo aspettati di piùTempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Castel San Pietro Romano (Rm) – E’ un finale di stagione amaro per la Prima categoria del Castel San Pietro Romano. Dopo aver visto sfumare il pa ... osservatoreitalia.eu Castel San Pietro Romano (calcio, Prima cat.), Taglienti: Vogliamo onorare questo finale di stagioneTempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Castel San Pietro Romano (Rm) – Ultime tre gare stagionali per la Prima categoria del Castel San Pietro Romano. La formazione di mister Andrea Sc ... osservatoreitalia.eu #dariodibordo #ARtour CASTEL SAN PIETRO (BO), 19 aprile 2026 Da Gattaia, riparto alla volta di Castel San Pietro. Altra meta nata un po' casualmente da vecchi giri email riemersi a fagiolo. Cittadina dove ero già stato in visita dieci anni fa, per altre ragioni, r - facebook.com facebook