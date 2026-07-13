Cadillac non è riuscita a ottenere la vittoria a San Paolo, nonostante avesse la vettura e il passo per una doppietta, secondo le dichiarazioni dei piloti. Le vetture V-Series.R si sono classificate terza e quarta, dietro le auto di BMW e Ferrari. La squadra sperava di replicare il risultato ottenuto nelle qualifiche, ma non è riuscita a salire sul podio.

Cadillac non concretizza a San Paolo la splendida doppietta ottenuta nelle qualfiche con Will Stevens e Jack Aitken. Le V-Series.R lottano per il successo in quel di Interlagos, ma alla fine si devono accontentare della terza e della quarta piazza alle spalle di BMW e Ferrari. Norman Nato, senza giri di parole, ha dichiarato in una nota: “ Primo podio della stagione e quarto posto per la vettura gemella, un buon risultato per il team. Non possiamo però fare a meno di essere delusi, perché avevamo la macchina e il passo con entrambe le vetture per ottenere un’altra doppietta. Purtroppo, la perdita di tempo ai box e la piccola penalità per il contatto con un’altra vettura hanno fatto sì che il risultato non fosse quello sperato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, Cadillac manca l’appuntamento con la vittoria: “Avevamo la macchina e il passo per una nuova doppietta”

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