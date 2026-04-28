WEC Deletraz al posto di Lynn con la Cadillac n 12 Confermata l’entry list per Spa

Durante la prossima 6h di Spa-Francorchamps, Louis Delétraz prenderà il posto di Alex Lynn alla guida della Cadillac n. 12, che partecipa alla World Endurance Championship. La lista degli iscritti è stata confermata e non sono stati annunciati altri cambiamenti. Lynn si sta ancora recuperando da un intervento chirurgico effettuato di recente.

Louis Delétraz è atteso in pista alla 6h di Spa-Francorchamps in sostituzione di Alex Lynn, in fase di recupero dopo un’operazione effettuata nelle scorse settimane. L’elvetico guiderà la Cadillac V-Series.R n. 12 in attesa del rientro del britannic, il pluricampione dell’European Le Mans Series condividerà il volante con Norman Nato e Will Stevens. Novità anche per la Cadillac n. 38 in vista della seconda prova del FIA World Endurance Championship. Jack Aitken sarà affianco di Earl Bamber e Sébastien Bourdais, l’ex vincitore della 12h Sebring ha saltato la 6h di Imola per gli impegni nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship a Long Beach. Situazione simile per Sheldon van der Linde (BMW Hypercar n.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, Deletraz al posto di Lynn con la Cadillac n. 12. Confermata l’entry list per Spa Notizie correlate WEC, completata l’entry list 2026. Drudi torna con Aston Martin in LMGT3Heart of Racing completa gli annunci in vista dell’edizione 2026 del FIA World Endurance Championship, campionato che scatterà tra meno di un mese da... WEC, Alex Lynn costretto a saltare le prime due gare del 2026Alex Lynn non potrà correre la 6h di Imola e la 6h di Spa-Francorchamps, prime due prove del FIA World Endurnace Championship 2026. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: WEC | Louis Delétraz al posto di Lynn sulla Cadillac-Jota alla 6h di Spa; WEC | Cadillac, Jota schiera Deletraz alla 6 Ore di Spa; L'arma Toyota che ha spiazzato Ferrari: Sembrava impossibile... - News - WEC; Louis Delétraz sostituisce Alex Lynn in vista della 6 Ore di Spa. WEC, Deletraz al posto di Lynn con la Cadillac n. 12. Confermata l’entry list per SpaLouis Delétraz è atteso in pista alla 6h di Spa-Francorchamps in sostituzione di Alex Lynn, in fase di recupero dopo un'operazione effettuata nelle scorse ... oasport.it 6 Ore di Spa: Louis Deletraz al posto di Alex Lynn al volante della CadillacIl pilota svizzero subentrerà al britannico, ancora in convalescenza dopo l'intervento al collo, al volante della V-Series #12 ... formulapassion.it Louis Deletraz alla 6 Ore di Spa In classe Hypercar con Jota Sport Scopri di più sul pilota nell'articolo a cura di Alessio Auriemma - facebook.com facebook Louis Deletraz al posto di Alex Lynn con Cadillac #12 alla 6h Spa #racing #motorsport #pellemotorsport #motori x.com