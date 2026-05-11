Durante la 6 ore di Spa-Francorchamps, seconda tappa del FIA World Endurance Championship, la squadra Toyota si è avvicinata al podio grazie a una buona rimonta. Tuttavia, alla fine, non è riuscita a conquistare un piazzamento tra i primi tre dopo una partenza promettente e una gara che sembrava andare bene fino a quel momento.

Toyota si avvicina al podio nella 6h di Spa-Francorchamps, secondo atto del FIA World Endurance Championship. La T R010 Hybrid, a segno in quel di Imola, manca l’appuntamento con la Top3 dopo aver provato in ogni modo di concretizzare una strategia alternativa con l’auto n. 8. Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa hanno infatti anticipato la prima sosta, una scelta corretta che ha ripagato nel corso della prima fase. Un errore però durante l’arco della competizione ha complicato tutto, vanificando il risultato finale per l’equipaggio n. 8. Buemi ha rivelato alla stampa presente nelle Ardenne, tra cui OA Sport: “La gara stava andando molto bene, ma durante la prima Virtual SC abbiamo commesso un errore inserendo troppo poca energia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, Toyota manca il podio a Spa dopo una solida rimonta. “La gara stava andando molto bene”

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