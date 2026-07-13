wec bmw vince di forza in brasile ed ora guarda al mondiale

BMW ha vinto la 6 ore di San Paolo, quarta tappa del FIA World Endurance Championship, con la vettura M Hybrid V8. La squadra WRT ha conquistato la vittoria, segnando il secondo successo nella storia del marchio. La vittoria segue la doppietta ottenuta a Spa-Francorchamps da Raffaele Marciello, Kevin Magnussen e Dries Vanthoor. La squadra ora si concentra sul prossimo obiettivo del campionato mondiale.

BMW ottiene il successo nella 6h San Paolo, quarto atto del FIA World Endurance Championship. Il marchio bavarese festeggia per la seconda volta nella propria storia insieme a WRT, la M Hybrid V8 si impone sulla concorrenza dopo la strepitosa doppietta di Spa-Francorchamps con Raffaele Marciello, Kevin Magnussen e Dries Vanthoor. Il tridente, presente in seconda posizione in Belgio, ha regolato la Ferrari 499P n. 51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado ed Antonio Giovinazzi. La strategia perfetta ed un ottimo passo hanno permesso alla BMW di controllare a lungo la scena dopo un lungo inseguimento nell’ora iniziale alla Cadillac n. 12 Hertz Team JOTA di Will Stevens. 🔗 Leggi su Oasport.it

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