WEC trionfo storico per BMW e WRT a Spa

Durante la seconda tappa del FIA World Endurance Championship 2026, la 6 ore di Spa, BMW e la squadra WRT hanno ottenuto risultati record. La casa tedesca ha conquistato la vittoria in entrambe le posizioni del podio, segnando un risultato senza precedenti. La competizione si è svolta nel circuito di Spa-Francorchamps, con le vetture che hanno affrontato le sfide del tracciato durante tutta la giornata.

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BMW firma una storica doppietta nella 6h di Spa 2026, seconda tappa del FIA World Endurance Championship 2026. La M Hybrid V8 festeggia in Belgio con WRT, compagine locale a segno con Robin FrijnsRené RastSheldon van der Linde davanti ai compagni di squadra Kevin MagnussenRaffaele MarcielloDries Vanthoor. L’auto n. 20, grazie ad una strategia perfetta, ha controllato nel finale l’auto n. 15 e la Ferrari n. 50, meritatamente in terza piazza dopo una prova in rimonta di Nicklas Nielsen, Miguel Molina e Antonio Fuoco. La BMW trionfa finalmente anche nel FIA WEC dopo aver vinto una volta nella classe GTP dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, trionfo storico per BMW e WRT a Spa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate WEC, 6h Spa: doppietta per BMW e WRT, 3° Ferrari n. 50Robin Frijns/René Rast/Sheldon van der Linde regalano a BMW ed a WRT la prima affermazione nel FIA World Endurance Championship in occasione della 6h... WEC Spa, trionfo BMW: la strategia vincente batte il caos in pista? Domande chiave Come ha fatto la BMW a trasformare un rifornimento ridotto in vantaggio? Quali incidenti hanno stravolto le gerarchie tra Ferrari,... Argomenti più discussi: WEC, 6h di Spa: doppietta BMW da favola ma… col giallo; 6 ore di Spa, Gara: Prima vittoria BMW con doppietta. Ferrari #50 a podio - Risultati - WEC; Rovera a Spa per il FIA WEC con la Ferrari; WEC | 6 ore di Spa 2026, Ferrari su un terreno favorevole, ma il livello di competitività è notevolmente cresciuto.