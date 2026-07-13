L'inchiesta sul voto di scambio si è conclusa con la chiusura delle indagini. L'accusa di associazione per delinquere è caduta, e gli indagati sono ora 13, rispetto ai 17 iniziali. I reati contestati risalgono a un periodo tra il 2020 e il 2022, e si prevede che molti di questi fatti possano prescriversi.

Cade l’accusa di associazione per delinquere e scendono da 17 a 13 gli indagati, per cui si prospetta un ampio colpo di spugna della prescrizione per i fatti ormai datati (risalgono a un periodo tra il 2020 e il 2022). Emerge dalla conclusione delle indagini preliminari firmata dalla Procura di Monza sulla presunta corruzione per voto di scambio che vede indagato, oltre all’ex sindaco di Cologno Monzese Angelo Rocchi, anche Giuseppe Calabretta, commercialista con studio a Brugherio, dove ha rivestito il ruolo di capogruppo di Fratelli d’Italia. Per i 6 principali accusati il pm monzese Nicola Balice aveva chiesto il carcere o gli arresti... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Voto di scambio, chiusa l’inchiesta. Sotto accusa i ’favori’ a Calabretta

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