La Procura di Napoli sta indagando su un’università telematica, con oltre 4.200 iscrizioni, per presunte irregolarità relative a lauree, master e corsi di formazione. L’indagine riguarda le modalità di rilascio dei titoli e le procedure di iscrizione. Finora non sono state emesse accuse ufficiali. La questione coinvolge diverse figure e si concentra sulle pratiche adottate dall’ateneo nel rilascio dei vari titoli di studio.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono oltre 4.200 le iscrizioni all’Università Telematica Pegaso finite sotto la lente della Procura di Napoli nell’ambito di una vasta indagine che coinvolge corsi di formazione, lauree e master. L’inchiesta, che al momento conta 40 indagati, punta ad accertare eventuali irregolarità nelle procedure di iscrizione e nella gestione di alcuni percorsi formativi. L’attività investigativa, coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Ferrigno e condotta dai sostituti procuratori Vincenzo Piscitelli, Henry John Woodcock e Francescapaola Colonna Romano, ha già portato all’esecuzione di numerose perquisizioni personali, domiciliari e informatiche da parte dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Università telematica sotto accusa: maxi inchiesta su lauree, master e corsi di formazione

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