Le forze dell’ordine stanno indagando su un presunto scambio di favori tra incarichi e denaro. Gli investigatori cercano di chiarire come sia stato organizzato il meccanismo che collegava le opportunità professionali a favori e pagamenti. Sono in corso verifiche per capire chi abbia garantito incarichi futuri dopo il mandato. Al momento, non ci sono ancora dettagli sui soggetti coinvolti o sulle modalità precise dello scambio.

? Domande chiave? In Breve L’inchiesta dei procuratori di Roma colpisce l’ex presidente aggiunto della magistratura contabile: Miele accusato di corruzione. I magistrati di Roma contestano a Tommaso Miele l’ipotesi di essersi lasciato corrompere per ottenere vantaggi professionali dopo il termine della sua attività istituzionale. L’indagine, nata dalle vicende legate al Ponte, punta il dito contro l’ex presidente aggiunto della magistratura contabile, accusato di aver scambiato la propria posizione con nuove opportunità lavorative. Il meccanismo delle opportunità professionali e l’incarico da 27mila euro. Al centro delle indagini dei procuratori figura un incarico specifico che ha richiesto il pagamento di 27mila euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Miele: indagine su scambio di favori per incarichi futuri

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