La Commissione europea propone un'età minima per iscriversi ai social network. La presidente ha annunciato che l’obiettivo è aumentare la protezione dei minori online. La proposta prevede un limite di età per l’accesso alle piattaforme social. La misura mira a ridurre i rischi e gli abusi sui minori nel mondo digitale. La proposta sarà discussa nelle prossime settimane con le autorità competenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Commissione europea punta a rafforzare la tutela dei minori online. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ribadito la necessità di introdurre un’età minima per l’accesso ai social network, sottolineando che la crescita dei bambini deve essere affidata ai genitori e non agli algoritmi delle piattaforme digitali. Presentando le nuove linee guida elaborate da un gruppo di esperti sulla protezione dei minori online, von der Leyen ha evidenziato come i social media non possano essere considerati un semplice strumento di intrattenimento, ma richiedano regole precise per garantire la sicurezza dei più giovani. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Von der Leyen torna alla carica: «Serve un’età minima per iscriversi ai social network»

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