Ue Von der Leyen | Serve un’età minima per l’accesso dei minori ai social 

Notizia in breve

La Commissione europea sta preparando nuove regole per limitare l’accesso ai social media ai minori. Dopo l’estate sarà presentata una proposta che prevede limiti differenziati in base all’età e maggiori responsabilità per le piattaforme digitali. La presidente della Commissione ha sottolineato che i social media non sono un giocattolo e ha annunciato l’intenzione di proteggere meglio bambini e adolescenti online.