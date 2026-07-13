Ue Von der Leyen | Serve un’età minima per l’accesso dei minori ai social
La Commissione europea sta preparando nuove regole per limitare l’accesso ai social media ai minori. Dopo l’estate sarà presentata una proposta che prevede limiti differenziati in base all’età e maggiori responsabilità per le piattaforme digitali. La presidente della Commissione ha sottolineato che i social media non sono un giocattolo e ha annunciato l’intenzione di proteggere meglio bambini e adolescenti online.
La Commissione europea lavora a nuove regole per proteggere bambini e adolescenti online. Dopo l’estate attesa una proposta con limiti differenziati e maggiori responsabilità per le piattaforme digitali “I social media non sono un giocattolo”, queste le parole della presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. L’Unione Europea accelera sul fronte della tutela dei minori nel mondo digitale e prepara una propostadestinata a ridefinire le modalità di accesso ai social network per bambini e adolescenti. Ad annunciarlo è stata proprio la Von der Leyen, presentando a Bruxelles le linee guida elaborate da un panel di esperti sulla sicurezza dei minori online. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Von der Leyen: Serve un'età minima per l'accesso ai social
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#Social, #UE: Von der Leyen propone età minima e accesso graduale - ilmetropolitano.it/2026/07/13/soc… #ilmetropolitano x.com
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