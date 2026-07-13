Von der Leyen | Età minima per accesso ai social Ecco cosa ne pensa la gente
La presidente della Commissione Europea ha proposto di fissare un’età minima per l’accesso ai social network, sostenendo l’importanza di migliorare la sicurezza online. La proposta è stata comunicata in un contesto di discussione sulla tutela dei minori in rete. Non sono stati forniti dettagli su eventuali limiti specifici o modalità di applicazione. La proposta ha suscitato reazioni di varia natura tra gli utenti e gli esperti del settore.
La presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, ha rilanciato il tema della sicurezza online proponendo un’età minima per accedere ai social network. Un’iniziativa che sta già facendo discutere i cittadini europei. Servizio di Lucia Ascione e Fausto Nicastro RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Von der Leyen: Età minima per accesso ai social. Ecco cosa ne pensa la gente
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