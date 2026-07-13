Von der Leyen | Età minima per accesso ai social Ecco cosa ne pensa la gente

Notizia in breve

La presidente della Commissione Europea ha proposto di fissare un’età minima per l’accesso ai social network, sostenendo l’importanza di migliorare la sicurezza online. La proposta è stata comunicata in un contesto di discussione sulla tutela dei minori in rete. Non sono stati forniti dettagli su eventuali limiti specifici o modalità di applicazione. La proposta ha suscitato reazioni di varia natura tra gli utenti e gli esperti del settore.