Von der Leyen annuncia Pass digitale obbligatorio per connettersi ai social

La presidente della Commissione europea ha annunciato che il pass digitale diventerà obbligatorio per accedere ai social network. Ha affermato che il focus non è più nel sapere se i giovani sono esposti a rischi online, ma nel trovare soluzioni per far partire la loro vita digitale in modo più sicuro. La misura mira a regolamentare l’accesso ai social, introducendo un sistema di identificazione digitale obbligatorio.

Von der Leyen: «La questione non è più sapere se i nostri figli sono confrontati a rischi online, ma cosa possiamo fare affinché i nostri figli inizino la loro vita digitale in modo più sicuro. La nostra applicazione di verifica dell’età è uno degli strumenti.» (BFM TV) Ecco fatto! Come annunciato, Ursula Von der Leyen ha appena comunicato che il Pass digitale sarà obbligatorio in tutta l’UE per connettersi ai social network, con identità digitale europea! Macron era lì solo per preparare il terreno con la sua legge! Questa dittatura deve essere smantellata al più presto! Libertà e Frexit. Et voilà! Comme annoncé, Ursula Von der Leyen vient... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Green Pass europeo per accedere ai social

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