La Commissione europea sta lavorando a una nuova normativa chiamata Digital Fairness Act, con l’obiettivo di regolamentare i social network e i servizi digitali nell’Unione. La proposta mira a contrastare pratiche come i design manipolativi, gli abbonamenti poco chiari e i pericoli online per bambini e adolescenti. La legge dovrebbe entrare in vigore entro il 2026, coinvolgendo direttamente le piattaforme digitali e le autorità nazionali.

Roma - La Commissione europea prepara il Digital Fairness Act per colpire design manipolativi, abbonamenti opachi e rischi online per bambini e adolescenti nell’Unione entro il 2026. La Commissione europea prepara una nuova stretta sulle piattaforme digitali, con particolare attenzione alla tutela di minori e adolescenti. A rilanciare il tema è stata Ursula von der Leyen, intervenuta a Copenaghen allo European Summit on Artificial Intelligence and Children, dove ha indicato il Digital Fairness Act come uno degli strumenti con cui Bruxelles intende affrontare le pratiche considerate più problematiche nel mondo online. Secondo la presidente della Commissione, la tecnologia sta entrando con grande rapidità in ogni ambito della vita dei più giovani, dall’informazione all’intrattenimento, fino alle relazioni sociali.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Von der Leyen sfida i social: stretta europea contro la dipendenza digitale

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UE, Von der Leyen lancia l’App Verifica Età: stretta su TikTok, social e siti per adulti

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