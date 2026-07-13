Volley minore Ecco la ’mappa’ dei tornei

Sono stati annunciati i calendari dei campionati regionali di volley minore di serie C e D. La circolare di indizione dei tornei ha ufficializzato le date di inizio e le modalità di svolgimento. Le squadre coinvolte si preparano a partire con le prime partite, che sono previste nelle prossime settimane. La pubblicazione delle informazioni ha segnato il via ufficiale alla stagione 2024.

Con la pubblicazione della circolare di indizione dei campionati regionali di serie C e D, è entrata nel vivo la preparazione per la prossima stagione 2627 della pallavolo minore modenese: la scorsa settimane era iniziata l’organizzazione con l’apertura delle iscrizioni ai tornei nazionali di serie B maschile, B1 e B2 femminile, che hanno chiuso proprio ieri, mentre da oggi fino al 25 luglio si procederà agli eventuali ripescaggi. Tornei Nazionali. Stando a quanto indicato nella guida pratica della Federazione, non sono previste modifiche organizzative nei tornei nazionali quindi la serie B maschile sarà ancora suddivisa in 8 gironi,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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