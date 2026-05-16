Volley minore i playoff La Kerakoll a Ciriè Esordio Modena Volley
La stagione regolare 202526 nel volley minore si è ufficialmente conclusa, e ora molte squadre modenesi si preparano ai playoff. La Kerakoll si sfiderà a Ciriè, mentre Modena Volley farà il suo esordio in questa fase. Le squadre hanno già iniziato le sfide che determineranno chi avanzerà verso le fasi finali della competizione. I playoff rappresentano l’ultima tappa della stagione e coinvolgono le formazioni che sono riuscite a qualificarsi dopo le precedenti partite.
Passata agli annali la stagione regolare 202526, per molte squadre modenesi è tempo di playoff per la promozione nella serie superiore, sia a livello de campionati nazionali, con la Kerakoll Sassuolo e Modena Volley femminile, che a livello regionale, dove a farla da padrone sono soprattutto le squadre carpigiane. In serie B maschile esordio in trasferta per la Kerakoll di scena alle 20 a Cirié (To), contro una Bp Termosanitari di cui si sa onestamente poco: la formula prevede gare di andata e ritorno, con eventuale golden set solo in caso di parità nei punti conquistati, con il meccanismo delle coppe europee. Per quanto non esistano... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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