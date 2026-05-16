Volley minore i playoff La Kerakoll a Ciriè Esordio Modena Volley

La stagione regolare 202526 nel volley minore si è ufficialmente conclusa, e ora molte squadre modenesi si preparano ai playoff. La Kerakoll si sfiderà a Ciriè, mentre Modena Volley farà il suo esordio in questa fase. Le squadre hanno già iniziato le sfide che determineranno chi avanzerà verso le fasi finali della competizione. I playoff rappresentano l’ultima tappa della stagione e coinvolgono le formazioni che sono riuscite a qualificarsi dopo le precedenti partite.

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Passata agli annali la stagione regolare 202526, per molte squadre modenesi è tempo di playoff per la promozione nella serie superiore, sia a livello de campionati nazionali, con la Kerakoll Sassuolo e Modena Volley femminile, che a livello regionale, dove a farla da padrone sono soprattutto le squadre carpigiane. In serie B maschile esordio in trasferta per la Kerakoll di scena alle 20 a Cirié (To), contro una Bp Termosanitari di cui si sa onestamente poco: la formula prevede gare di andata e ritorno, con eventuale golden set solo in caso di parità nei punti conquistati, con il meccanismo delle coppe europee. Per quanto non esistano... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley minore, i playoff. La Kerakoll a Ciriè. Esordio Modena Volley ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La Kerakoll avanti tutta. Modena Volley sorrideNei campionati minori di pallavolo ci sono squadre modenesi che sembrano inarrestabili, come la Kerakoll Sassuolo, e altre che si sbloccano col... Volley Femminile A2. Volley Modena, la retrocessione ora è ufficiale. Il ko contro Casalmaggiore condanna MaroneVolley Modena 2 Casalmaggiore 3 (25/23 16/25 25/23 11/25 11/15) VOLLEY MODENA: Fusco 12, Guzin 5, Lancellotti 3, Kaplanska 13, Credi 1, Nonnati 16,... Volley Minore. La Anderlini al centro. È una doppia finaleProsegue il finale di stagione dei campionati di pallavolo, sia a livello senior dove si giocano i playoff Promozione, ... sport.quotidiano.net Volley minore. Serie B maschile, festa MoRe Anderlini. Vittoria sulla Villa d’Oro e salvezzaGiornata di verdetti nei campionati minori di pallavolo per le squadre modenesi, che chiudono al stagione regolare con solo ... sport.quotidiano.net