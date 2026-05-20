Lavori stradali a Milano | cambiano le fermate dei filobus 90 e 91 Ecco la mappa dei disagi
A Milano, sono stati avviati lavori stradali che comportano modifiche temporanee alle linee di filobus 90 e 91, due delle principali circolari della città. L'Atm ha comunicato che alcune fermate saranno spostate o sospese durante il periodo di intervento, influenzando gli spostamenti dei passeggeri. I cantieri interessano diversi punti della rete viaria, portando a variazioni nelle rotte abitualmente seguite dai filobus. Le modifiche sono state rese note attraverso aggiornamenti sulla mappa dei percorsi e delle fermate temporanee.
Nuovi cantieri stradali in vista e passeggeri dei mezzi pubblici costretti a cambiare abitudini. L'Atm ha annunciato una serie di modifiche temporanee per le linee filoviarie 90 e 91, le storiche circolari di Milano, a causa di diversi lavori in corso che stanno interessando i nodi viabilistici. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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