volley femminile rai e dazn insieme per la serie a con una copertura senza precedenti

La Lega Volley Femminile ha annunciato che le partite della Serie A femminile saranno trasmesse su Rai e DAZN, con una copertura senza precedenti. Per la prima volta, le partite saranno anche disponibili in diretta sui social media. La collaborazione con i due broadcaster prevede la trasmissione di molte partite, ampliando l'accesso agli incontri rispetto al passato. Questa strategia coinvolge anche piattaforme digitali per aumentare la visibilità del campionato.

La Lega Volley Femminile amplia la copertura della Serie A: accordi con Rai, DAZN e debutto delle dirette anche sui social. La Lega Volley Femminile Serie A ha preparato per la nuova Stagione la copertura più ampia di sempre: per i prossimi tre anni, le partite del massimo campionato italiano di pallavolo femminile, LVF A1 Fineco, saranno visibili su RAI, DAZN, ma anche sui social media della Lega, dei club e delle giocatrici attraverso. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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