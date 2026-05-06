Ciclismo Giro d’Italia 2026 copertura globale evento mediatico senza precedenti

Il Giro d’Italia 2026 prenderà il via da Burgas, con una copertura che coinvolge diversi canali televisivi e piattaforme digitali di tutto il mondo. La trasmissione sarà assicurata dalla Rai e da Eurosport, che trasmetteranno l’evento attraverso vari mezzi, tra cui TV, streaming e servizi online. Si tratta di un appuntamento mediatico che coinvolgerà un pubblico internazionale, con una diffusione senza precedenti per questa gara ciclistica.

Dalla Rai a Eurosport, il Giro parte da Burgas con una diffusione mondiale tra TV, streaming e piattaforme digitali. Mentre i riflettori si accendono su Burgas, la città bulgara che quest’anno ha l’onore di ospitare la Grande Partenza, la macchina organizzativa della Corsa Rosa svela i dettagli di una copertura mediatica senza precedenti. Non si tratta solo di una competizione sportiva, ma di un evento mediatico globale capace di penetrare in ogni angolo del pianeta attraverso una rete capillare di emittenti e piattaforme digitali. Il sipario si alza ufficialmente oggi alle ore 18:00 con la presentazione delle squadre, un prologo visivo che sarà accessibile in tempo reale su Rai Sport HD, Eurosport, Discovery+ e HBO Max, oltre a una massiccia presenza sui canali social ufficiali del Giro, tra cui YouTube, Facebook e DailyMotion.🔗 Leggi su Digital-news.it

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