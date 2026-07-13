DAZN amplia l' offerta volley femminile | Serie A1 Coppa Italia e Supercoppa fino al 2029

DAZN ha annunciato di aver stipulato un nuovo accordo per trasmettere in diretta tutta la Serie A1 femminile, la Coppa Italia Frecciarossa e la Supercoppa femminile fino al 2029. La piattaforma continuerà a offrire queste competizioni di volley femminile, ampliando così la sua offerta nel settore. L’accordo riguarda le stagioni fino alla fine del 2029.

Nuovo accordo per DAZN: tutta la Serie A1 femminile, la Coppa Italia Frecciarossa e la Supercoppa in diretta fino al 2029. DAZN rafforza ulteriormente il proprio impegno nella pallavolo e si conferma per altri tre anni la destinazione di riferimento per gli appassionati di volley femminile: grazie all’accordo pluriennale siglato con Spike Media – detentore dei diritti - fino al 2029 DAZN trasmetterà tutte le partite della LVF. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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