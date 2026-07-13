Il CEO di Volkswagen ha annunciato che il gruppo potrebbe ridurre ulteriormente i posti di lavoro di circa 50.000 unità entro il 2030, aggiungendoli ai 50.000 esuberi già pianificati. La decisione fa parte di un piano di riduzione dei costi che coinvolge l’intera azienda.

Il gruppo Volkswagen potrebbe eliminare fino a 50.000 ulteriori posti di lavoro nel mondo entro il 2030, oltre ai 50.000 esuberi già previsti, nell’ambito del piano di riduzione dei costi. Lo rivela Der Spiegel, citando una comunicazione interna dell’amministratore delegato Oliver Blume pubblicata sull’intranet aziendale. Secondo il settimanale, Blume avrebbe indicato per la prima volta una stima concreta dei possibili tagli, spiegando che i costi generali del gruppo – amministrazione, infrastrutture e servizi di supporto – restano circa il 20% superiori rispetto a quelli dei principali concorrenti. Da questa differenza deriverebbe “una stima teorica” di circa 50. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Volkswagen, il ceo Oliver Blume valuta altri 50.000 tagli entro il 2030

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Volkswagen weighs up to 100,000 job cuts, sources say

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