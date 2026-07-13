Volkswagen sta considerando di interrompere i piani di taglio del personale annunciati in passato. La decisione arriva dopo che l'azienda ha riscontrato segnali di miglioramento nelle condizioni della produzione e delle vendite. La società aveva inizialmente previsto riduzioni significative di posti di lavoro, ma ora valuta di sospendere o modificare tali piani. La città di Wolfsburg, sede del gruppo, conta circa 127.000 abitanti e si trova in una situazione di attesa rispetto alle future decisioni aziendali.

«Quando la fabbrica dava sintomi di raffreddore, per Wolfsburg significava polmonite. Un aforisma che fa capire lo stato d'animo dei 127mila residenti tra Wolfsburg, città simbolo del gruppo Volkswagen, e territorio circostante. Di questi, fino a 65mila hanno lavorato nello stabilimento». Chi parla è Francescantonio Garippo, 68 anni, da Palomonte (Salerno), in Germania fin da bambino, e per 46 anni in Volkswagen. Garippo è ora consigliere provinciale di Wolfsburg dopo essere stato, per 36 anni, membro del consiglio direttivo di fabbrica. Adattando il paragone dell'ex sindacalista ai giorni nostri, la febbre altissima del gruppo è stata percepita a Wolfsburg come un imminente tsunami, viste le anticipazioni sul piano del ceo Oliver Blume (in foto): 100mila - 120mila esuberi e stop a 4 impianti nel Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Volkswagen, Blume valuta la retromarcia sui tagli

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