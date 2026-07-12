L’amministratore delegato di Volkswagen ha dichiarato che si sta lavorando per evitare la chiusura di stabilimenti. Ha aggiunto che ci sono soluzioni più intelligenti per migliorare i risultati dell’azienda. La posizione arriva mentre si valutano strategie per risanare le performance della casa automobilistica senza ricorrere a chiusure. Non sono stati forniti dettagli su eventuali piani alternativi o sui tempi di intervento.

L’amministratore delegato di Volkswagen Oliver Blume ha affermato che sta cercando di evitare la chiusura di stabilimenti nel tentativo di risanare i risultati della casa automobilistica. “Esistono soluzioni più intelligenti della chiusura degli stabilimenti”, ha detto Blume al quotidiano Bild am Sonntag. Ha aggiunto che un programma di riduzione dei costi in Germania sta già dando i suoi frutti. “Solo lo scorso anno siamo riusciti a migliorare i nostri costi di produzione in Germania in media del 20%”, ha sottolineato, descrivendo questo risultato come un “notevole progresso”. Blume ha sostenuto che i prodotti Volkswagen sono molto popolari, ma “guadagniamo semplicemente troppo poco con essi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Volkswagen, il ceo Blume: “Chiusura stabilimenti? Esistono soluzioni più intelligenti”

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Volkswagen Could Slash 100,000 Jobs Under Blume's Restructuring Plan | DWS News | AI1F

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