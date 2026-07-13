Volenterosi la riunione della coalizione a Parigi | c' è anche Zelensky

Notizia in breve

A Parigi si è svolta la riunione della “Coalizione dei Volenterosi”, a cui ha partecipato anche il presidente ucraino. La riunione ha coinvolto rappresentanti di oltre 30 Paesi, tutti uniti nel supporto all’Ucraina. La discussione si è concentrata sulle modalità di assistenza militare e finanziaria per il paese e sulla coordinazione delle risposte internazionali. Zelensky ha preso parte ai lavori, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche.