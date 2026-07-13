Volenterosi la riunione della coalizione a Parigi | c' è anche Zelensky

Da lapresse.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Parigi si è svolta la riunione della “Coalizione dei Volenterosi”, a cui ha partecipato anche il presidente ucraino. La riunione ha coinvolto rappresentanti di oltre 30 Paesi, tutti uniti nel supporto all’Ucraina. La discussione si è concentrata sulle modalità di assistenza militare e finanziaria per il paese e sulla coordinazione delle risposte internazionali. Zelensky ha preso parte ai lavori, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche.

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Volodymyr Zelensky ha partecipato alla riunione della “Coalizione dei Volenterosi” a Parigi, che riunisce oltre 30 Paesi a sostegno dell’Ucraina. Diversi i leader presenti nella capitale francese, tra cui la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo António Costa, il segretario generale della Nato Mark Rutte e il primo ministro britannico Keir Starmer. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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