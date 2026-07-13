A Parigi è stata annunciata la creazione di una coalizione composta da Ucraina e nove Paesi europei, tra cui l’Italia, per proteggere il continente dai missili balistici. La collaborazione si basa sull’esperienza acquisita dall’Ucraina nella guerra contro la Russia. La coalizione si propone di rafforzare la sicurezza europea contro le minacce di missili balistici, senza specificare modalità operative o dettagli tecnici. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato congiunto.

L’ Ucraina e altri nove Paesi europei, fra cui l’ Italia, hanno annunciato una coalizione per proteggere l’Europa dai missili balistici, avvalendosi dell’esperienza maturata da Kiev nella guerra contro la Russia. I 10 Paesi hanno annunciato l’accordo a Parigi, nel corso di colloqui con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Il nostro obiettivo è quello di costruire una capacità condivisa di difesa contro i missili balistici per l’Europa”, si legge in una dichiarazione. I membri di questa che è stata soprannominata ‘ Coalizione anti-balistica ‘ sono: Danimarca, Francia, Germania, Italia, Olanda, Norvegia, Spagna, Svezia, Ucraina e Regno Unito. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Lapresse.it - Volenterosi, a Parigi nasce la coalizione per proteggere Ucraina ed Europa dai missili balistici: c’è anche Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vertice dei Volenterosi, alleanza tra Ucraina e 9 Paesi (tra cui l’Italia) per la difesa contro i missili balistici. L’Ira di Mosca: «Istigatori di guerra» – La direttaDurante un vertice dei Volenterosi, nove Paesi, tra cui l’Italia, hanno firmato un accordo per rafforzare la difesa contro i missili balistici,...

Ucraina, colloquio Putin-Trump di 1 ora e 25. Zelensky: “Ci difendiamo dai droni, ma Mosca punta sui missili balistici”Il presidente russo e l’ex presidente statunitense hanno avuto un colloquio telefonico di un'ora e 25 minuti, definito da un portavoce russo come...

Temi più discussi: Guerra in Ucraina, oggi il vertice della Coalizione dei Volenterosi a Parigi; Coalizione dei volenterosi e 14 Luglio, 25 leader europei a Parigi; A Parigi la parata dei volenterosi, Macron: Siamo con l’Ucraina; Nasce la Coalizione anti-aerea per difendere Kiev e l’Europa.

UCRAINA | Nove Paesi europei e l'Ucraina hanno creato una coalizione per sviluppare capacità antimissile balistico in Europa. Lo si legge in una dichiarazione al vertici dei Volenterosi a Parigi. #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… x.com

Volenterosi a Parigi, nasce coalizione europea per scudo anti-missili balistici: c'è anche ItaliaUna coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. E' l'iniziativa lanciata oggi a Parigi, in occasione della riunione della Coalizione dei Volenterosi, dai leader di I ... adnkronos.com

A Parigi il vertice dei volenterosi, nasce la coalizione antibalistica europea e l'Italia c'èMosca: a breve un nuovo scambio di prigionieri con l'Ucraina Il prossimo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina avverrà a breve, ma la data non è ancora stata resa nota, ha dichiarato ai giornali ... msn.com