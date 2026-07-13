Il sesto vertice europeo dedicato all’assistenza a Kyiv si è aperto con discussioni tra rappresentanti di diversi paesi. La riunione è iniziata con scambi di opinioni sulla relazione tra Parigi e Mosca, con alcune parti che hanno espresso preoccupazioni circa le implicazioni di un possibile dialogo. La discussione si è concentrata sulle modalità di supporto all’Ucraina e sulle tensioni tra gli stati membri riguardo alle strategie da adottare. Durante l’incontro si sono affrontate anche questioni di assistenza militare e finanziaria.

Il sesto vertice dei volenterosi in tre settimane si apre con un ping pong dialettico sull’asse Parigi-Mosca. Mentre il presidente francese Emmanuel Macron annuncia che la Francia e gli europei sono pronti a difendere la libertà e il diritto anche “a costo del sangue se necessario”, il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha definito quella dei volenterosi “una coalizione di istigatori di guerra”. Schermaglie che raccontano sia il nervosismo russo per le perdite subite e le difficoltà “alla pompa di benzina”, sia la consueta verbosità dell’Eliseo in un momento in cui comunque il quadro sta cambiando, anche grazie alla modernizzazione industriale della difesa di Kyiv, su cui l’appoggio europeo e atlantico è immutato, come emerso anche dalle dichiarazioni finali del recente vertice Nato di Ankara. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Volenterosi (e non solo), come procede l’azione europea per Kyiv

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Crosetto punta su aiuti a Kyiv e rafforzamento dell’industria europea in vista del vertice NatoAlla vigilia del vertice Nato, il ministro della Difesa ha dichiarato che l’Italia continuerà a fornire aiuti militari a Kyiv e a sostenere il...

Leggi anche: L'eredità di Kill Bill: Tarantino ha cambiato per sempre il cinema d'azione (e non solo)

Volenterosi di Hormuz a Parigi: Meloni con Macron, Merz e Starmer | Dragamine e non solo; messaggio a TrumpA Parigi si ritrovano i Volenterosi per Hormuz: Meloni con i leader di Francia, Germania e UK per liberare lo Stretto e dialogare con gli USA L’EUROPA CON LA NATO (SENZA USA) A PARIGI PER UNA NUOVA ... ilsussidiario.net

Per l'Ucraina una forza di interposizione Ue-Usa: cosa hanno deciso i VolenterosiUn nuovo testo multilaterale di promesse sul destino dell’Ucraina, pur sotto una cappa d’incertezze penetrate fin dentro le maglie della Nato. A Parigi, l’ultima riunione della coalizione dei ... avvenire.it