Dal 28 maggio al 3 giugno è in sala Kill Bill: The Whole Bloody Affair. Il film di Tarantino ha influenzato il cinema d’azione, portando uno stile distintivo e dialoghi taglienti. È considerato un punto di svolta nel genere, ispirando film come John Wick e Atomica Bionda. La pellicola ha introdotto sequenze coreografiche e una narrazione non lineare che hanno lasciato un segno duraturo nel settore.

Da John Wick ad Atomica Bionda: scopriamo come Kill Bill di Tarantino ha cambiato il cinema. In occasione dell'uscita in sala di Kill Bill: The Whole Bloody Affair dal 28 maggio al 3 giugno. C'è un prima e un dopo Kill Bill, così come c'è stato un prima e un dopo Pulp Fiction e Le Iene. È il super potere di autori come Quentin Tarantino, che riescono lasciare il segno e, letteralmente, tracciare una linea di confine nell'immaginario collettivo. Prima e dopo Kill Bill, dicevamo, perché è innegabile che tanto del cinema che è venuto dopo ha attinto a piene mani a quanto ha fatto il regista americano nella sua filmografia in generale e nel doppio capitolo che racconta la vendetta di Beatrix Kiddo nello specifico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - L'eredità di Kill Bill: Tarantino ha cambiato per sempre il cinema d'azione (e non solo)

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