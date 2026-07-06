Alla vigilia del vertice Nato, il ministro della Difesa ha dichiarato che l’Italia continuerà a fornire aiuti militari a Kyiv e a sostenere il rafforzamento dell’industria europea. Ha inoltre affermato che il paese rispetta gli impegni presi con gli alleati e ha respinto le accuse di inadempienza. L’intervista è stata rilasciata a Sky Tg24, in vista della riunione internazionale.

Alla vigilia del vertice Nato, Guido Crosetto, intervistato da Sky Tg24, difende la posizione italiana e respinge l’idea che Roma abbia mancato agli impegni assunti con gli alleati. Il ministro lega il sostegno all’Ucraina a una revisione più ampia delle priorità della difesa, segnata dall’evoluzione tecnologica e dalla necessità di usare le risorse pubbliche con maggiore selettività. La linea indicata prova a tenere insieme affidabilità atlantica, continuità degli aiuti a Kyiv e rafforzamento della capacità produttiva italiana ed europea. Il sostegno all’Ucraina. Crosetto ribadisce che l’Italia continuerà a sostenere Kyiv, pur legando l’entità dei prossimi interventi alle risorse che saranno disponibili. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Crosetto punta su aiuti a Kyiv e rafforzamento dell’industria europea in vista del vertice Nato

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