Vertice dei Volenterosi alleanza tra Ucraina e 9 Paesi tra cui l’Italia per la difesa contro i missili balistici L’Ira di Mosca | Istigatori di guerra – La diretta

Durante un vertice dei Volenterosi, nove Paesi, tra cui l’Italia, hanno firmato un accordo per rafforzare la difesa contro i missili balistici, coinvolgendo anche l’Ucraina. Mosca ha risposto definendo l’alleanza “istigatori di guerra”. Nel frattempo, la Francia ha accusato i servizi segreti russi di aver condotto una campagna di attacchi informatici contro dieci Paesi europei, con obiettivi di sabotaggio e spionaggio.

La Francia accusa i servizi segreti russi di aver orchestrato «una vasta campagna di attacchi informatici con finalità di sabotaggio e spionaggio » contro dieci Paesi europei. In risposta, Parigi e Berlino hanno convocato gli ambasciatori russi, mentre l’Unione europea e il Regno Unito hanno varato nuove sanzioni contro nove persone e quattro entità ritenute coinvolte in attività cyber ostili. «Le misure colpiscono ufficiali dell’intelligence militare russa (Gru), presunti hacker e società private che contribuiscono agli sforzi della Russia per destabilizzare l’Ue», ha dichiarato l’Alta rappresentante Kaja Kallas. Il vertice dei Volenterosi. Nel pomeriggio è prevista a Parigi la riunione dei leader della cosiddetta Coalizione dei Volenterosi, impegnata nel sostegno all’Ucraina. 🔗 Leggi su Open.online

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