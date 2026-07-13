Vertice dei Volenterosi alleanza tra Ucraina e 9 Paesi tra cui l’Italia per la difesa contro i missili balistici L’Ira di Mosca | Istigatori di guerra – La diretta

Da open.online 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante un vertice dei Volenterosi, nove Paesi, tra cui l’Italia, hanno firmato un accordo per rafforzare la difesa contro i missili balistici, coinvolgendo anche l’Ucraina. Mosca ha risposto definendo l’alleanza “istigatori di guerra”. Nel frattempo, la Francia ha accusato i servizi segreti russi di aver condotto una campagna di attacchi informatici contro dieci Paesi europei, con obiettivi di sabotaggio e spionaggio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Francia accusa i servizi segreti russi di aver orchestrato «una vasta campagna di attacchi informatici con finalità di sabotaggio e spionaggio » contro dieci Paesi europei. In risposta, Parigi e Berlino hanno convocato gli ambasciatori russi, mentre l’Unione europea e il Regno Unito hanno varato nuove sanzioni contro nove persone e quattro entità ritenute coinvolte in attività cyber ostili. «Le misure colpiscono ufficiali dell’intelligence militare russa (Gru), presunti hacker e società private che contribuiscono agli sforzi della Russia per destabilizzare l’Ue», ha dichiarato l’Alta rappresentante Kaja Kallas. Il vertice dei Volenterosi. Nel pomeriggio è prevista a Parigi la riunione dei leader della cosiddetta Coalizione dei Volenterosi, impegnata nel sostegno all’Ucraina. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Vertice Nato ad Ankara Trump, Meloni mi piace ma non c'è stata per noi

Video Vertice Nato ad Ankara Trump, Meloni mi piace ma non c'è stata per noi

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ucraina, il Cremlino contro il vertice di Parigi: «Volenterosi istigatori di guerra». Droni su Mosca, tre morti

La Russia attacca di nuovo l’Europa e la coalizione dei volenterosi: “Sono istigatori della guerra”. Il duro affondo del CremlinoIl Cremlino ha accusato l’Europa di essere parte dell’istigazione alla guerra, in un intervento che precede una riunione sulla crisi ucraina a Parigi.

Si parla di: Vertice Nato si chiude in positivo: Alleanza ne esce più forte.

ira di mosca vertice dei volenterosi alleanzaUcraina, il Cremlino contro il vertice di Parigi: Volenterosi istigatori di guerra. Droni su Mosca, tre mortiIl vertice della Coalizione dei Volenterosi è convocato per il pomeriggio all'Hotel des Invalides, con circa 25 capi di Stato e di governo dei 37 Paesi aderenti e la presenza del presidente ucraino Vo ... msn.com

ira di mosca vertice dei volenterosi alleanzaMosca: Coalizione Volenterosi un gruppo di guerrafondaiQuella dei Volenterosi è una coalizione di istigatori della guerra e pertanto la Russia si appresta a seguire molto attentamente il loro vertice di oggi a Parigi. Lo ha detto il portavoce del Crem ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web