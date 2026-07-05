Ucraina colloquio Putin-Trump di 1 ora e 25 Zelensky | Ci difendiamo dai droni ma Mosca punta sui missili balistici

Da ilfattoquotidiano.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente russo e l’ex presidente statunitense hanno avuto un colloquio telefonico di un'ora e 25 minuti, definito da un portavoce russo come “sostanziale e costruttivo”. Nel frattempo, il presidente ucraino ha dichiarato che il paese si difende dai droni, ma che Mosca si affida principalmente ai missili balistici.

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Putin e Trump hanno parlato al telefono per un’ora e 25 minuti, in una conversazione “sostanziale e costruttiva” Lo ha riferito Yuri Ushakov, consigliere del presidente russo. Lo Zar ha fornito al Tycoon una “valutazione accurata” degli eventi sul campo di battaglia ucraino, ha detto ancora Ushakov, aggiungendo che “gli inviati speciali Steve Witkoff e Jared Kushner continuano a fornire assistenza negli sforzi di pace e sono pronti a visitare Mosca”. Dalla serata di sabato le forze russe hanno bersagliato l’area di Karkhiv e Zaporizhzhia. con vittime e feriti. Nel mirino i nodi logistici per lo spostamento di beni, merci, attrezzature.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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