Il presidente russo e l’ex presidente statunitense hanno avuto un colloquio telefonico di un'ora e 25 minuti, definito da un portavoce russo come “sostanziale e costruttivo”. Nel frattempo, il presidente ucraino ha dichiarato che il paese si difende dai droni, ma che Mosca si affida principalmente ai missili balistici.

Putin e Trump hanno parlato al telefono per un’ora e 25 minuti, in una conversazione “sostanziale e costruttiva” Lo ha riferito Yuri Ushakov, consigliere del presidente russo. Lo Zar ha fornito al Tycoon una “valutazione accurata” degli eventi sul campo di battaglia ucraino, ha detto ancora Ushakov, aggiungendo che “gli inviati speciali Steve Witkoff e Jared Kushner continuano a fornire assistenza negli sforzi di pace e sono pronti a visitare Mosca”. Dalla serata di sabato le forze russe hanno bersagliato l’area di Karkhiv e Zaporizhzhia. con vittime e feriti. Nel mirino i nodi logistici per lo spostamento di beni, merci, attrezzature.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, colloquio Putin-Trump di 1 ora e 25. Zelensky: “Ci difendiamo dai droni, ma Mosca punta sui missili balistici”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ucraina, nuovi attacchi russi a est. Zelensky: pronto a vedere Putin

Notizie e thread social correlati

Trump-Putin, telefonata di un’ora e mezza: ok a tregua in Ucraina il 9 maggio. Così Mosca blinda la parata dai missili di KievNella giornata di oggi si è svolta una lunga telefonata tra il presidente di uno dei paesi coinvolti e il presidente di un altro paese.

Putin chiama Trump, telefonata di un’ora e mezza: ok a tregua in Ucraina il 9 maggio. Così Mosca blinda la parata dai missili di KievIl presidente russo e l’ex presidente statunitense hanno avuto una telefonata di circa un’ora e mezza, durante la quale hanno discusso di una...

Temi più discussi: Ucraina-Russia, telefonata Putin-Trump. Zelensky: Chance reale di porre fine alla guerra; Cremlino, 'Putin sente Trump, focus sull'Ucraina'; Guerra Russia-Ucraina, Putin sente Trump: Disponibili a una soluzione diplomatica per il conflitto a Kiev; Axios, Trump al G7 e la linea dura con Putin: sarebbe pronto a cancellare le intese di Anchorage sull'Ucraina.

Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Lo ha reso noto il Cremlino, precisando che i due leader hanno discusso della situazione in Ucraina in vista del vertice Nato ad Ankara. x.com

Putin e Lukashenko tengono colloqui venerdì in un momento teso della guerra in Ucraina reddit

Guerra Ucraina Russia, Cremlino: Putin sente Trump, focus sull'Ucraina. LIVEIl presidente russo ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica ... tg24.sky.it

Trump chiama Putin nel Giorno dell'Indipendenza: 90 minuti di colloquio su Ucraina, NATO e IranAGI - La conversazione telefonica di ieri tra Vladimir Putin e Donald Trump è durata 90 minuti ed è avvenuta su iniziativa della Casa Bianca. I presidenti hanno discusso della situazione nella zona ... msn.com