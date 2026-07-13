Volano stracci tra Milo Infante e Salvo Sottile

Da davidemaggio.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una domenica di luglio, i rapporti tra Milo Infante e Salvo Sottile si sono deteriorati improvvisamente. La tensione si è manifestata pubblicamente, con dichiarazioni e comportamenti che hanno segnato una rottura evidente tra i due conduttori dello stesso programma televisivo. La discussione ha coinvolto aspetti professionali legati alla conduzione di Ore 14, anche se i dettagli specifici non sono stati resi noti.

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In una caldissima domenica di luglio si raffreddano improvvisamente i rapporti tra Milo Infante e Salvo Sottile, ovvero tra l’ex e il nuovo conduttore di Ore 14. Ed è proprio la trasmissione di Rai 2, lasciata dal giornalista milanese per traslocare su Rete 4 dal 24 agosto, al centro della ‘contesa’. Tutto nasce da un’intervista al Messaggero di Infante che, a proposito del suo successore e di Ore 14, ha dichiarato: Ho visto su Instagram che ha fatto una locandina con l’IA e il suo viso, mi è sembrata un po’ triste. Mi ha mandato un messaggio, gli ho risposto in bocca al lupo. Lui è bravo. Mi aspettavo che cambiassero il titolo (di Ore 14, ndDM), un po’ come il ritiro della maglia nel calcio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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