Durante la trasmissione, Salvo Sottile ha commentato che Milo Infante non è Maradona, scatenando uno scontro tra i due. Infante aveva annunciato il suo addio alla Rai, mentre Sottile prendeva il suo posto alla conduzione di Ore 14. La discussione si è rapidamente intensificata, passando da toni pacati a frecciate pubbliche, attirando l’attenzione sui social e sui media.

Doveva essere un semplice passaggio di testimone, si è trasformato invece nel primo caso televisivo dell’estate. L’addio di Milo Infante alla Rai e l’arrivo di Salvo Sottile alla guida di Ore 14 hanno acceso uno scontro pubblico che è velocemente passato dai toni concilianti alle frecciate a distanza. Al centro della polemica ci sono il futuro del programma, le dichiarazioni dell’ex conduttore e la replica, tutt’altro che morbida, del collega destinato a raccoglierne l’eredità. Cosa è successo tra Milo Infante e Salvo Sottile. Tutto è iniziato dopo il passaggio di Milo Infante a Mediaset. Il giornalista, volto storico del servizio pubblico, guiderà su Rete 4 il nuovo contenitore quotidiano Ore 11 e una trasmissione di prima serata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Scontro tra Milo Infante e Salvo Sottile: “Non sei Maradona”. Cosa è successo

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Scoppia una lite furibonda tra Salvo Sottile e Selvaggia Lucarelli, è scontro acceso:cosa è successo

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