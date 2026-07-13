Un video su TikTok mostra un uomo che afferma di aver visto la morte di un noto leader criminale, riferendosi a un omicidio avvenuto alla stazione Certosa. La scena si inserisce in una lotta tra bande rivali, tra cui i Latin Kings, che si contendono il controllo di zone della città. La violenza tra le gang si manifesta con sparatorie e attentati, segnando un clima di tensione nelle aree interessate.

Milano, 13 luglio 2026 – Milano come Medellín, o come la New York degli anni Ottanta del secolo scorso. Almeno nelle teste dei membri delle pandillas (dallo spagnolo pandilla: gang o gruppo criminale) che si spartiscono il territorio milanese in una guerra pressoché infinita per affermare il proprio potere sulla città. È quanto emerge – non bastassero le inchieste e gli arresti che dai primi anni Duemila hanno aperto uno squarcio sul sottobosco criminale d’importazione sudamericana, fino ad allora praticamente sconosciuto in Italia – dalle dichiarazioni di uno dei latin kings arrestati oggi 13 luglio nell'ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera avvenuto lo scorso 26 maggio alla stazione Certosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - “Vogliamo affermare il nostro potere su Milano. Ibarra morto? L’ho visto su Tik Tok”. La guerra fra Latin Kings e pandillas rivali dietro l’omicidio alla stazione Certosa

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