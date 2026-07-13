Milano omicidio in stazione Certosa | la polizia arresta altri sei Latin Kings

La Polizia di Stato ha arrestato sei giovani stranieri, tra cui un 19enne dominicano, nell’ambito delle indagini sull’omicidio avvenuto alla stazione Certosa di Milano. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica e si inserisce in un’indagine sulla presenza di membri di gruppi criminali organizzati nella zona. Le autorità stanno proseguendo le verifiche sui ruoli dei sospettati e sui collegamenti con altre attività illecite nella regione.

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha arrestato sei giovani stranieri - un 19enne di nazionalitÃ dominicana e cinque cittadini peruviani tra i 18 e i 22 anni - indagati, a vario titolo e in concorso, per l'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto il 26 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Certosa. L'operazione rappresenta un ulteriore sviluppo delle indagini della Squadra Mobile, che il mese scorso avevano giÃ portato al fermo di due persone ritenute dagli investigatori gli autori materiali dell'accoltellamento mortale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il gruppo, ritenuto appartenente alla gang Latin King, avrebbe inizialmente accerchiato la vittima, il fratello e un loro amico, per poi inseguirli lungo i binari della stazione. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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Milano, omicidio in stazione Certosa: la polizia arresta altri sei Latin King

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