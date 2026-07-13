Dopo i primi due arresti per l’accoltellamento di un 22enne avvenuto il 26 maggio alla stazione di Milano Certosa, sono stati fermati altri sei sospettati. Questi ultimi sono accusati di far parte della gang dei Latin Kings. La polizia ha comunicato che i sei sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto. L’indagine continua per chiarire i dettagli dell’omicidio.

Dopo i primi due arresti dei presunti autori materiali dell’accoltellamento del 22enne, sono stati fermati altri 6 indagati che farebbero parte della gang dei “Latin Kings” Nuovi aggiornamenti sull’omicidio diGianluca Ibarra Silveraavvenuto lo scorso 26 maggio alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa neiconfronti di sei giovani: un 19enne dominicano e 5 di origine peruviana di età compresa tra i 18 e i 22 anni. I sei indagati sarebbero ritenuti a vario titolo presunti responsabili dell’omicidio del giovane, e sono stati rintracciati fra le provincie di Milano e Monza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Omicidio stazione Milano Certosa: arrestati 6 componenti dei Latin Kings

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Omicidio stazione Certosa: arrestati altri sei membri dei Latin Kings

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Omicidio alla stazione Certosa di Milano, arrestati altri 6 latin king per la morte di Gianluca Ibarra SilveraLa polizia ha arrestato altri sei sospetti legati ai Latin Kings per l’omicidio di un 22enne avvenuto il 26 maggio alla stazione Certosa di Milano.

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Omicidio alla stazione di Milano Certosa, la Polizia arresta altri 6 Latin King dlvr.it/TTW02b x.com

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