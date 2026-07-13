Vitamina D e sole gli effetti della crema solare
L'uso della crema solare può ridurre la produzione di vitamina D dalla pelle, secondo studi recenti. Mentre le campagne promuovono la protezione contro il melanoma, sui social si discute anche dei possibili effetti negativi sulla salute ossea. La questione riguarda il bilancio tra prevenzione delle scottature e mantenimento di livelli adeguati di vitamina D. Non ci sono ancora raccomandazioni ufficiali precise, ma il dibattito è acceso.
Se ormai i messaggi sull’importanza di proteggere la pelle dal sole per ridurre il rischio melanoma sembrano essere passati, in realtà sui social (e non solo) dilaga il sospetto che così ci si possa privare dei benefici legati ai ‘bagni di sole’, come ad esempio un adeguato livello di vitamina D, fondamentale per la salute delle ossa. A fare chiarezza arriva una recente analisi di Dottoremaeveroche, il portale contro le fakenews della Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici). Da dove arriva la vitamina D. L’80-90% dell’apporto di vitamina D necessario all’organismo proviene proprio dalla pelle, che la produce sotto l’azione dei raggi ultravioletti di tipo B (UVB). 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Temi più discussi: No, il sole estivo non fa aumentare la vitamina D; Proteggendomi dal sole, rischio carenze di vitamina D?; Spf Foods: cosa mangiare per difendere la pelle da Uv e calore; Esposizione al sole.
#Lollobrigida a Bruxelles:Qui manca il sole, e quando manca la vitamina D si creano dei problemi che impattano anche sulla capacità di ragionare. Un rientro alla grande con questa perla di saggezza, Se ne sentiva la mancanza. #Senectus x.com
Ma la vitamina D viene sintetizzata in estate? Solo se esponi al sole gran parte della cute, per almeno 15’ senza filtri solari, tra le 12 e le 15 facebook
Gli integratori di vitamina D sono altrettanto efficaci dell'esposizione al sole per ridurre l'appetito/desideri? reddit
No, il sole estivo non fa aumentare la vitamina D - Focus.itPensavi che bastasse esporsi al sole in estate per fare il pieno di Vitamina D? Uno studio condotto su 300 britannici smentisce questo falso mito. Ecco i fattori che bloccano la sintesi. focus.it
Vitamina D: il sole d'estate basta davvero o serve ancora l'integrazione?Vitamina D: il sole estivo aiuta la sintesi cutanea, ma non sempre basta. Ecco quando è ancora utile l'integrazione, secondo il medico. tgcom24.mediaset.it