vitamina d e sole gli effetti della crema solare

Notizia in breve

L'uso della crema solare può ridurre la produzione di vitamina D dalla pelle, secondo studi recenti. Mentre le campagne promuovono la protezione contro il melanoma, sui social si discute anche dei possibili effetti negativi sulla salute ossea. La questione riguarda il bilancio tra prevenzione delle scottature e mantenimento di livelli adeguati di vitamina D. Non ci sono ancora raccomandazioni ufficiali precise, ma il dibattito è acceso.