Uno studio brasiliano ha analizzato un possibile nuovo ingrediente per le creme solari, concentrandosi sugli avanzi di luppolo residui dalla produzione della birra. La ricerca ha verificato le proprietà di questa sostanza, rivelando che potrebbe offrire protezione contro i raggi ultravioletti. L’indagine si è focalizzata sulle caratteristiche chimiche e sulle potenzialità di applicazione del materiale, senza tralasciare le modalità di estrazione e utilizzo.

Ci sono scoperte che nascono da domande ambiziose (e finanziamenti milionari). E poi ci sono quelle che nascono da una domanda molto più semplice: cosa succede se, invece di buttare uno scarto, ci guardiamo dentro? Un gruppo di scienziati brasiliani se lo è chiesto a proposito del luppolo esausto che le birrerie producono a tonnellate ogni anno dopo il processo di dry-hopping, la tecnica con cui il luppolo viene aggiunto alla birra a fermentazione già avvenuta per esaltarne aroma e sapore. Il materiale residuo non interessa più a nessuno a quel punto, e viene smaltito. Ma dentro, come hanno scoperto i ricercatori, c'è ancora molto: circa l'85% dei principi attivi della pianta, intatti perché mai esposti al calore della fermentazione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'ingrediente segreto della crema solare? Gli avanzi della birra

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