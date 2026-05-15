' Pisa sicura sotto al sole' | installati 5 distributori gratuiti di crema solare

E' stata presentata venerdì 15 maggio 'Pisa sicura sotto al sole', l'iniziativa per la diffusione di distributori gratuiti di crema solare promossa dall'Associazione Contro il Melanoma con il contributo del Comune di Pisa. Il progetto, giunto alla terza edizione, ha l'obiettivo di sensibilizzare. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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