violenza minorile il monito di monsignor delpini

Monsignor Delpini ha sottolineato che nelle carceri si riscontra un disagio profondo tra i detenuti minorenni. Ha aggiunto che è necessario offrire ai giovani motivi validi per evitare comportamenti delinquenziali. La sua dichiarazione si concentra sulla necessità di interventi che possano indirizzare i giovani verso percorsi diversi dalla criminalità, evidenziando la presenza di problematiche significative all’interno delle strutture di detenzione minorile.

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