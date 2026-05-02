Il sindaco di Castel Volturno ha riferito di aver assistito a un episodio grave di violenza lungo l’asse mediano, in prossimità del depuratore di Villa Literno. L’episodio si è verificato sulla superstrada Nola–Villa Literno e ha coinvolto una persona che è stata oggetto di aggressione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo ai soggetti coinvolti o alle circostanze.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Sull’asse mediano (superstrada Nola–Villa Literno), all’altezza del depuratore di Villa Literno, ho assistito direttamente a un episodio gravissimo. Due persone, a bordo di un suv Alfa Romeo Stelvio di colore grigio chiaro, con la solita tecnica dello specchiettosassolino, hanno costretto un automobilista a fermarsi. È seguita una colluttazione brutale: uno lo teneva fermo, l’altro gli strappava tutto da dosso. Parliamo di un’aggressione violentissima. Il ragazzo è stato anche ferito sotto al braccio, probabilmente con un oggetto offensivo (coltello o simile). I soggetti sono riusciti a portargli via portafogli e oggetti di valore e si sono dati alla fuga quando mi sono fermato.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Violenza aggressione sull’asse mediano, il monito del sindaco di Castel Volturno

Notizie correlate

Castel Volturno: diciassettenne denunciato dopo l’aggressione a un conducente di lineaEpisodio di violenza a Castel Volturno: un 17enne aggredisce l'autista del bus con un cellulare.

Paura sull’Asse Mediano: maxi tamponamento all’uscita Villa Literno, coinvolti 3 veicoliMattinata di caos sull’Asse Mediano, dove un incidente stradale ha provocato rallentamenti e lunghe code in direzione Villa Literno.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Picchiata a sangue dall'ex (anche con una mazza da scopa), donna di 33 anni muore dopo 10 giorni di agoniaL'ha colpita più volte con una mazza da scopa, con una violenza cieca e ripetuta, come se davanti a sé avesse un fantoccio su cui scaricare rabbia, rancori e frustrazioni accumulate nel tempo. Solo ... ilmessaggero.it

Castel Volturno, aggressione ad autista: denunciato e individuato lo studenteÈ stato identificato e denunciato dai carabinieri lo studente ritenuto responsabile dell'aggressione ai danni di un autista della Air Campania, avvenuta nei giorni scorsi a bordo di un autobus di ... ilmattino.it