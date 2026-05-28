Senza più emozioni il disagio dei giovani diventa violenza

Notizia in breve

Un docente di Psicologia clinica e dello Sviluppo ha affermato che il disagio dei giovani si trasforma in violenza quando manca l’esperienza delle emozioni. Durante un intervento pubblico, ha spiegato che l’assenza di emozioni può portare a comportamenti aggressivi. La dichiarazione si basa su studi e osservazioni cliniche condotte su adolescenti e giovani adulti. Non sono stati forniti dati specifici o esempi concreti durante l’intervento.