Senza più emozioni il disagio dei giovani diventa violenza
Un docente di Psicologia clinica e dello Sviluppo ha affermato che il disagio dei giovani si trasforma in violenza quando manca l’esperienza delle emozioni. Durante un intervento pubblico, ha spiegato che l’assenza di emozioni può portare a comportamenti aggressivi. La dichiarazione si basa su studi e osservazioni cliniche condotte su adolescenti e giovani adulti. Non sono stati forniti dati specifici o esempi concreti durante l’intervento.
Matteo Lancini, docente di Psicologia clinica e dello Sviluppo dell'Università Milano Bicocca, ieri notte c'è stata un'aggressione mortale, da parte di una pandilla, sempre questa settiamana il ragazzo della Bocconi rimasto paralizzato per le botte ricevute da un gruppo di ragazzi li ha voluti incontrare. La cronaca abbonda di casi di aggressioni armate da parte di ragazzi. Cosa sta succedendo? «Negli ultimi 10 anni assistiamo a un aumento di segnali di disagio giovanile che si esprime attraverso forme di attacco al proprio corpo». I dati sono foniti recentemente dall'assessorato al Welfare di Regione Lombardia: nel 2025 sono state effettuate oltre 140mila visite di neuropsichiatria infantile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Cyberbullismo e violenza online: quando il digitale diventa aggressione, con Matteo Plicchi
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