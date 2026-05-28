Senza più emozioni il disagio dei giovani diventa violenza

Da ilgiornale.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un docente di Psicologia clinica e dello Sviluppo ha affermato che il disagio dei giovani si trasforma in violenza quando manca l’esperienza delle emozioni. Durante un intervento pubblico, ha spiegato che l’assenza di emozioni può portare a comportamenti aggressivi. La dichiarazione si basa su studi e osservazioni cliniche condotte su adolescenti e giovani adulti. Non sono stati forniti dati specifici o esempi concreti durante l’intervento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Matteo Lancini, docente di Psicologia clinica e dello Sviluppo dell'Università Milano Bicocca, ieri notte c'è stata un'aggressione mortale, da parte di una pandilla, sempre questa settiamana il ragazzo della Bocconi rimasto paralizzato per le botte ricevute da un gruppo di ragazzi li ha voluti incontrare. La cronaca abbonda di casi di aggressioni armate da parte di ragazzi. Cosa sta succedendo? «Negli ultimi 10 anni assistiamo a un aumento di segnali di disagio giovanile che si esprime attraverso forme di attacco al proprio corpo». I dati sono foniti recentemente dall'assessorato al Welfare di Regione Lombardia: nel 2025 sono state effettuate oltre 140mila visite di neuropsichiatria infantile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

senza pi249 emozioni il disagio dei giovani diventa violenza
© Ilgiornale.it - "Senza più emozioni il disagio dei giovani diventa violenza"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Cyberbullismo e violenza online: quando il digitale diventa aggressione, con Matteo Plicchi

Video Cyberbullismo e violenza online: quando il digitale diventa aggressione, con Matteo Plicchi

Notizie e thread social correlati

Terni, emerge il disagio dei giovani: “faticano a gestire le emozioniA Terni, uno studio rivela che quasi la metà degli studenti preferisce il silenzio rispetto al dialogo e che molti trovano difficile gestire le...

Il No pesante dei giovani precari, senza prospettive e senza futuro. Ascoltarli diventa urgente!I giovani precari esprimono un forte rifiuto alle condizioni attuali, definendole prive di prospettive e futuro.

Temi più discussi: Senza più emozioni il disagio dei giovani diventa violenza; Lo psicoterapeuta Matteo Lancini: Mai gli adulti hanno fatto così poco per i figli; Crimine e disagio, (poca) trasparenza salariale, mutui più cari, quale ricchezza, la guerra dei droni; Cara frustrazione, emozioni negative al centro del prezioso talk.

senza più emozioni il disagioSenza più emozioni il disagio dei giovani diventa violenzaMatteo Lancini, docente di Psicologia clinica e dello Sviluppo dell'Università Milano Bicocca, ieri notte c'è stata un'aggressione mortale, da parte di una pandilla, sempre questa settiamana il ... ilgiornale.it

senza più emozioni il disagioDisagio giovanile, le nuove forme sono più silenziose: 1 su 5 pensa di non voler vivereLeggi su Sky TG24 l'articolo Disagio giovanile, le nuove forme sono più silenziose: 1 su 5 pensa di non voler vivere ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web