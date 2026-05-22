Andrea Maggi sull’intelligenza artificiale | In futuro le aziende produttrici brevetteranno il pensiero umano Dobbiamo dare ai giovani quello che loro vanno a cercare nell’ia
In Italia, l’uso dell’intelligenza artificiale tra i giovani è regolato da norme specifiche che definiscono limiti e responsabilità. Recentemente, un esperto ha commentato come in futuro le aziende potrebbero brevettare il pensiero umano, sollevando interrogativi sulla proprietà intellettuale delle idee. Ha anche sottolineato l’importanza di offrire ai giovani strumenti utili per interagire con l’IA, in modo che possano sviluppare competenze adeguate alle nuove tecnologie.
In Italia, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale tra i più giovani è governato da una precisa cornice normativa. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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