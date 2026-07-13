Vincenzo Maenza ha condiviso che la vittoria dell’oro a Seul nel 1988 gli ha portato una gioia completa. Ha spiegato di allenarsi otto ore al giorno durante la sua carriera da atleta, sottolineando che oggi si reclutano stranieri già formati. Maenza è stato ospite dell’ultima puntata di OA Focus su YouTube, dove ha parlato della sua carriera da lottatore due volte campione olimpico e del suo ruolo attuale come allenatore di giovani.

Il leggendario Vincenzo Maenza è stato l’ospite dell’ultima puntata di OA Focus in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il due volte oro olimpico nella lotta greco romana ha raccontato la sua impareggiabile carriera sotto molti punti di vista, passando poi alla sua carriera di allenatore dei giovani. Il primo spunto è il famoso soprannome Pollicino: “ Non so da dove sia nato, questo soprannome me l’ha dato un giornalista locale, ma non so chi fosse. Non mi dà fastidio come soprannome, anzi è carino”. Il romagnolo passa poi a ricordare i suoi inizi: “ Io ho iniziato a 11 anni e dopo 2 ho fatto la prima gara a Ravenna e l’ho vinta. I supervisori hanno capito che avevo del talento nonostante i miei 28 chili, ma mi muovevo bene. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vincenzo Maenza: “L’oro di Seul 1988 una gioia piena. Mi allenavo 8 ore al giorno. Oggi si prendono stranieri già formati”

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Vincenzo Maenza Pollicino oro a Seul 1988 | Leggenda della lotta

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