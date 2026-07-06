Focus al Gastarea | Vincenzo Maenza | dalle Olimpiadi alla vita sempre in palestra e senza filtri

Vincenzo Maenza, campione olimpico con due medaglie d’oro, un argento, un titolo mondiale e uno europeo, è stato ospite di Focus al Gastarea. L’atleta, noto per la sua carriera sportiva, vive ormai in palestra e senza filtri, lontano dal mondo delle competizioni. Alice Liverani ha intervistato Maenza in un episodio che ha rivelato aspetti della sua vita privata e del suo rapporto con lo sport, al di là delle medaglie.

Due medaglie d’oro olimpiche, un argento, un titolo mondiale e uno europeo. Ma chi è davvero Vincenzo Maenza lontano dal tappeto di gara? In questa puntata di Focus al Gastarea, Alice Liverani incontra uno dei più grandi campioni della storia dello sport italiano per un’intervista intensa e ricca di emozioni. Dall’infanzia ai primi passi nella lotta greco-romana, fino ai trionfi che lo hanno reso una leggenda alle Olimpiadi di Los Angeles 1984, Seoul 1988 e Barcellona 1992. Un viaggio tra sacrifici, vittorie, delusioni e insegnamenti che racconta non solo il campione, ma soprattutto l’uomo. Oggi Maenza continua a trasmettere la propria esperienza alle nuove generazioni, riflettendo sull’evoluzione della lotta italiana, sul valore dello sport e sull’importanza di costruire un’eredità che vada oltre le medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it

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