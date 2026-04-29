Un calciatore ha raccontato di aver svolto allenamenti con un noto attaccante e di aver avuto come vice un altro giocatore di rilievo. Ha inoltre condiviso che la sua più grande soddisfazione sono stati i gol siglati durante la promozione con la squadra di un campionato di Serie C. Da giovane, aveva vestito le maglie di un club di Vicenza e delle giovanili di una grande squadra, dove si allenava frequentemente con la prima squadra, ricordando anche un episodio con un altro calciatore infortunato.

Davide Arras ha segnato gol a raffica nelle giovanili di Vicenza e Juventus. Negli anni in bianconero si è allenato con Tevez, Llorente, Morata. È pure finito nel giro delle nazionali giovanili insieme a Locatelli e Cutrone. Oggi è il bomber del Vado, il club ligure tornato tra i professionisti dopo 78 anni: “Eravamo i favoriti, abbiamo vinto il nostro girone chiudendo davanti al Ligorna. È stata una battaglia fino alla fine. Sono arrivato in Liguria la scorsa estate dopo l’esperienza al Pro Palazzolo. Non avevo mai vinto un campionato in D, stiamo festeggiando questa promozione da giorni”. La formazione di mister Marco Sesia ha superato 5-0 il NovaRomentin conquistando la Serie C con due turni d’anticipo: “Questa società ha una storia lunga 113 anni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arras: "Mi allenavo con Tevez, Kean era il mio vice, ma la vera gioia sono i gol promozione con il Vado"

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