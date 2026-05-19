Femminicidio Ilaria Sula per Mark Samson il pm chiede l’ergastolo

Nel processo per l’omicidio di Ilaria Sula, una studentessa di 22 anni uccisa nel marzo 2025, il pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo per l’imputato, Mark Antony Samson. La richiesta è stata avanzata dal procuratore aggiunto di Roma durante l’udienza davanti al giudice. La vicenda ha suscitato grande attenzione pubblica, e il procedimento si è concentrato sulle prove raccolte e sulle testimonianze presentate in aula. Il processo prosegue con l’esame degli altri elementi probatori e l’interrogatorio dell’imputato.

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