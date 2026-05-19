Femminicidio Ilaria Sula per Mark Samson il pm chiede l’ergastolo
Nel processo per l’omicidio di Ilaria Sula, una studentessa di 22 anni uccisa nel marzo 2025, il pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo per l’imputato, Mark Antony Samson. La richiesta è stata avanzata dal procuratore aggiunto di Roma durante l’udienza davanti al giudice. La vicenda ha suscitato grande attenzione pubblica, e il procedimento si è concentrato sulle prove raccolte e sulle testimonianze presentate in aula. Il processo prosegue con l’esame degli altri elementi probatori e l’interrogatorio dell’imputato.
“ Ergastolo per Mark Antony Samson “. È questa la richiesta avanzata dal procuratore aggiunto di Roma Giuseppe Cascini nel processo per l’omicidio di Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni uccisa nel marzo 2025. Il dibattimento è in corso nell’aula bunker del carcere di Rebibbia. Secondo l’accusa, l’ex fidanzato avrebbe colpito la giovane con tre fendenti al collo nell’appartamento di via Homs, nel quartiere Africano di Roma. Dopo il delitto, il corpo sarebbe stato nascosto in una valigia e abbandonato in un dirupo a Capranica Prenestina. Per i magistrati il quadro indiziario è “grave e consistente”. Samson risponde di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dall’occultamento del cadavere. 🔗 Leggi su Lapresse.it
FEMMINICIDIO ILARIA SULA, PARLA SAMSON IN UDIENZA
Sullo stesso argomento
Femminicidio Ilaria Sula, chiesto l’ergastolo per Mark Samson: ha ucciso la 22enne a Roma nella sua stanzaErgastolo: questa la richiesta della procura di Roma per Mark Samson, il femminicida di Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni uccisa a Roma nella...
Leggi anche: “Ho colpito non so quante volte”, la confessione di Mark Samson per il femminicidio di Ilaria Sula. I genitori: “Per noi giustizia significa ergastolo”
Ilaria Sula, la Procura chiede l’ergastolo per Mark SamsonErgastolo per Mark Antony Samson. È questa la richiesta avanzata dal procuratore aggiunto di Roma Giuseppe Cascini nel processo per l'omicidio di Ilaria ... lapresse.it
Femminicidio Ilaria Sula, chiesto l’ergastolo per Mark Samson: ha ucciso la 22enne a Roma nella sua stanzaErgastolo: questa la richiesta della procura di Roma per Mark Samson, il femminicida di Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni uccisa a Roma nella notte ... fanpage.it