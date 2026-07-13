Paolo Riva scomparso da Inzago da 5 giorni | Aiutateci a ritrovarlo

Paolo Riva, 53 anni, è scomparso da Inzago mercoledì 8 luglio. L’uomo si è allontanato a piedi lungo la strada per Bettola e non è più tornato a casa. La scomparsa è stata segnalata alle autorità, che stanno cercando di rintracciarlo. La famiglia ha chiesto aiuto alla popolazione per ritrovarlo. Sono in corso ricerche nelle zone circostanti.

È scomparso da 5 giorni Paolo Riva. L’uomo, 53 anni, abita a Inzago – comune nel Milanese al confine con la provincia bergamasca – e si è allontanato a piedi nella giornata di mercoledì 8 luglio lungo la strada per Bettola. Il suo cellulare risulta irraggiungibile e potrebbe trovarsi in difficoltà. Le autorità fanno sapere che al momento della scomparsa indossava una t-shirt nera e jeans corto e ha tatuaggi visibili sul corpo. Il Comune chiede “la massima condivisione di questo appello: ogni segnalazione può essere fondamentale per aiutare a ritrovarlo” e invita, in caso di avvistamento, a contattare immediatamente le forze dell’ordine 112 o la Protezione Civile di Inzago al numero 3475990554. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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