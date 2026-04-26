Scomparso da ore l' appello dei familiari per ritrovare Francesco Moschetti

Da diverse ore non si hanno più tracce di Francesco Moschetti, che è uscito dalla sua abitazione in via Manzoni 207, a Ponte San Giovanni, e non ha ancora fatto ritorno. I familiari hanno lanciato un appello per cercare di rintracciarlo, ma al momento non ci sono aggiornamenti sulla sua posizione. La scomparsa ha suscitato preoccupazione tra le persone vicine, che chiedono aiuto per trovare l’uomo.

Sono già alcune ore che non si hanno più notizie di Francesco Moschetti. L’uomo è uscito da alcune ore dalla sua abitazione situata in via Manzoni, 207, a Ponte San Giovanni (Perugia), e da allora risulta introvabile.I familiari, preoccupati e in apprensione, lanciano un appello a tutti i.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Scomparso da Melito: appello per ritrovare Antonio BarbatoDa ieri mattina non si hanno più notizie di Antonio Barbato, 60 anni, scomparso da Melito. Scomparso lo studente salernitano Davide Proto, l'appello dei familiari: "Aiutateci a ritrovarlo"Cresce l'apprensione per le sorti di Davide Proto, ventiseienne originario di Salerno e studente di Lettere a Bologna, scomparso dal capoluogo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sassari, scomparso da due giorni 53enne: l’appello della sorella; Trovato morto Vincenzo Iannitti, scomparso un mese fa da Sessa Aurunca (Caserta): amico confessa omicidio; Scomparso da ore, l'appello dei familiari per ritrovare Francesco Moschetti; Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto in un scantinato. L'amico confessa: L'ho lanciato dal balcone. Sassari, ore di ansia per Angelo Griffo scomparso da 2 giorniCon il passare delle ore si intensifica l'ansia per Angelo Griffo, l'uomo scomparso dopo essere uscito di casa la mattina del 20 aprile ... sassarioggi.it Sassari, scomparso da due giorni: l’appello della sorella per ritrovare Angelo GriffoLeggi su Sky TG24 l'articolo Sassari, scomparso da due giorni: l’appello della sorella per ritrovare Angelo Griffo ... tg24.sky.it Nasceva oggi Joey Jordison, amatissimo batterista e fondatore degli Slipknot scomparso 5 anni fa Jordison era anche rispettato da tutti i colleghi, come i Metallica che, dopo aver perso improvvisamente Lars Ulrich per un problema di salute, lo scelsero p - facebook.com facebook Ha confessato di aver ucciso l’amico, scomparso da un mese, a coltellate e di averlo poi lanciato dal balcone. L’omicidio a #SessaAurunca. Fermato un 19enne. #Tg1 Lorenzo Santorelli x.com