viene punto da un calabrone e va in choc anafilattico

Un uomo è stato colpito da uno shock anafilattico nel pomeriggio a Vetice, nel territorio di Montefortino, dopo essere stato punto da un calabrone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure prima di trasferirlo in ospedale. Non sono stati resi noti altri dettagli sulle sue condizioni o sull’evento.

Fermo, 13 luglio 2026 – Emergenza nel pomeriggio in località Vetice, nel territorio comunale di Montefortino, dove un uomo è stato colpito da un grave shock anafilattico dopo la puntura di un calabrone. Intervento di soccorso del Soccorso Alpino e Speleologico Marche a supporto del sistema di emergenza sanitaria 118 per consentire il recupero del paziente in un'area non facilmente accessibile. All'arrivo delle squadre del Cnsas, l'uomo era già assistito dal medico del 118, giunto tempestivamente sul posto, mentre i Vigili del Fuoco avevano già avviato le operazioni di recupero. I tecnici del Soccorso Alpino hanno collaborato alle delicate... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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A Cisterna di Latina punto da un insetto, si accascia e muore

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